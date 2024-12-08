Малайзия готова стать партнером БРИКС

Флаг Малайзии

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Малайзия сообщила БРИКС, что готова стать страной — партнером организации. Об этом рассказал малайзийский посол в Москве Чеонг Лун Лай, передает ТАСС.

В середине ноября стало известно, что Малайзия приглашена в БРИКС в качестве партнера. Тогда посол сказал, что ответ на предложение будет дан в ближайшее время.

Шестнадцатый по счету саммит стран БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, причем свыше 20 из них оказались представлены на высшем уровне.

По итогам мероприятия 13 государствам был предложен статус страны — партнера объединения. Помимо Малайзии, это Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.

Позднее Президент РФ Владимир Путин пояснил, что полный перечень государств — партнеров БРИКС будет опубликован после того, как они дадут положительный ответ на направленные им приглашения. Это произойдет до конца года.

В конце ноября промышленный потенциал Татарстана презентовали на бизнес-форуме в Малайзии, о чем сообщал «Татар-информ».