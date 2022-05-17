Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чечню

Фото: скриншот видео пресс-службы Президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Чеченскую Республику. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту «Грозный» Президента Татарстана встретил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавила собеседница агентства.

Рустама Минниханова сопровождают представители республики, в том числе генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

С 11 по 13 мая в Казани прошли Дни Чеченской Республики. Для их открытия в Татарстан приехала министр культуры Чечни Айшат Кадырова — дочь главы республики Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что у сотрудничества двух регионов есть огромный потенциал, о чем сообщал «Татар-информ».