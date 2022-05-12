Рамзан Кадыров: У сотрудничества Татарстана и Чечни есть огромный потенциал

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку в организации Дней чеченской культуры в Татарстане.

«Я безмерно благодарен дорогому БРАТУ, Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он лично встретился с министром культуры ЧР Айшат Кадыровой, интересовался имеющимися вопросами», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни подчеркнул, что делегацию республики в Татарстане ждал теплый прием.

«Знайте, что Вы для нас являетесь примером истинного патриота Отечества! Именно такими и должны быть настоящие сыны народа!» — подчеркнул Кадыров, обращаясь к Президенту РТ.

Он подчеркнул, что Чечню и Татарстан связывают не только дружеские, но и деловые отношения.

«Уверен, что у сотрудничества Татарстана и Чеченской Республики есть огромный потенциал. И мы сделаем все для его активного развития на благо наших народов и всего Отечества!» — заключил Рамзан Кадыров.

Накануне дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, возглавляющая Министерство культуры региона, прибыла в Казань. Сегодня она примет участие в открытии выставки «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков» в Центре «Эрмитаж-Казань».