Спектакли, концерты, выставки: в Казани проходят Дни культуры Чеченской Республики

Фото: © Владимир Васильев

В Казани проходят Дни культуры Чеченской Республики. На разных площадках казанцам и гостям столицы будут представлены выставочные экспозиции, театральные представления, концертные программы и другие события.

За ходом Дней культуры Чеченской Республики на территории Татарстана проследит министр культуры ЧР Айшат Кадырова.

«Сейчас как никогда важно поддерживать и развивать дружественные отношения между регионами и народами. Наша страна многонациональна, и важно понимать друг друга и говорить на одном языке. И таким интернациональным языком является культура», — поделилась мнением в беседе с журналистами министр.

Фото: © Владимир Васильев

В частности, 12 мая в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка Музея Чеченской Республики «Искусство Чеченской Республики XIX–XXI веков». Более ста экспонатов музей впервые представит в Татарстане. В экспозицию войдут живописные работы и предметы декоративно-прикладного искусства мастеров ушедших веков и современности. Комплекты мужской и женской традиционной одежды, образцы холодного и огнестрельного оружия, ювелирные украшения, музыкальные инструменты составляют только малая часть артефактов, которые составят экспозицию.

В этот же день в стенах Камаловского театра Русский драматический театр имени Лермонтова представит спектакль «Волки». Постановка по пьесе народного писателя ЧР Мусы Ахмадова повествует о судьбе чеченского народа в годы Великой Отечественной войны.

В пятницу, 13 мая, в конференц-зале здания Присутственных мест состоится презентация, посвящённая Музею ЧР, который в 2024 отпразднует свое столетие. Сами сотрудники учреждения расскажут о формировании коллекций, о сложностях сохранения наследия в период военных действий конца XX века и о планах дальнейшего развития.

В этот же день в музее-заповеднике «Казанский Кремль» состоится показ фильма о прошлом и будущем музея с дальнейшим обсуждением.

Завершающим аккордом станет концертная программа, которая развернётся в стенах Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. Здесь мастера искусства кавказской республики — ансамбль народной музыки Государственной Чеченской филармонии имени Шахбулатова и ансамбль танца «Вайнах», а также детский симфонический оркестр — представят лучшие образцы культурного наследия региона.

«Мы благодарны Айшат Рамзановне и Чеченской Республике за возможность прикоснуться к культуре братского народа. Наши проекты на протяжении нескольких лет имеют тенденцию к положительной динамике, и, мы уверены, эти Дни лишь поспособствуют этому», — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Владимир Васильев

Он подчеркнул, что в планах обеих сторон в ближайшее время провести Дни культуры Республики Татарстан на территории Чеченской Республики.

«Между нашими регионами много общего. Но та тенденция по кросс-культурному обмену между регионами, которая была начата с подачи Айшат Рамзановны, на мой взгляд, стартовала очень своевременно. Сейчас нам нужно не на словах, а на деле показывать единение народов, проживающих на территории России. Надеюсь, наша совместная работа станет примером для подобного способа единения народов Российской Федерации», — заметил министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев.

Фото: © Владимир Васильев

В целях знакомства и обмена опытом в сфере культуры республик в ближайшие дни запланированы визиты министра культуры Чечни Айшат Кадыровой в ведущие учреждения культуры Татарстана.