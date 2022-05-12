Чеченцы в Татарстане: зачем дочь Рамзана Кадырова приехала в Казань?

Казань была выбрана для первого официального визита дочери самого влиятельного политика Северного Кавказа в качестве министра культуры. «Татар-информ» выяснил, почему выбор был сделан в пользу Татарстана.

Айшат – старшая дочь Рамзана Кадырова – в эти дни находится в столице Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто такая Айшат Кадырова?

Айшат – старшая дочь Рамзана Кадырова. Согласно открытым источникам, она знает наизусть Коран, то есть является хафизом. Но помимо этого она и прекрасно обращается с оружием. Знаменитый инструктор Анна Янц обучала Айшат стрельбе из пистолета в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Айшат обладает чувством прекрасного. Она управляет модным домом Firdaws, показы которого проходили в Грозном, Москве и Париже. Теперь есть надежда, что и Казань примет на подиуме коллекции Firdaws (кстати, «Фирдаус» – это одно из названий рая).

Визит в Казань, по сути, первый выезд Кадыровой в качестве чиновника и официального представителя Чечни за пределы региона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айшат замужем за Висханом Мацуевым, сыном друга детства Рамзана Ахматовича. Молодая семья уже подарила своим родителям внука – Юсуфа. К слову, супруг в этот приезд сопровождал Айшат в Казани.

В октябре 2021 года Айшат Рамзановна возглавила Министерство культуры Чечни. До этого она проработала первым замом главы республиканского Минкульта. И сегодняшний приезд – это, по сути, первый выезд Кадыровой в качестве чиновника и официального представителя Чечни за пределы региона. «Айшат производит очень приятное впечатление в общении. У нее большое будущее. Вообще столица Татарстана, видимо, выбрана не случайно для того, чтобы Айшат Рамзановна в дружеской атмосфере Казани ощутила себя в новом статусе. Сам визит чеченской делегации в Татарстан начал готовиться около двух месяцев назад, а задуман еще в прошлом году», – рассказал «Татар-информу» один из организаторов приезда.

Руководителей двух республик – Рамзана Кадырова и Рустама Минниханова связывают дружеские отношения Фото: president.tatarstan.ru

«А братья-татары всегда рядом»

Следует отметить, что руководителей двух республик – Рамзана Кадырова и Рустама Минниханова связывают очень дружеские отношения. Они не только регулярно поздравляют друг друга с днем рождения, но и обращаются друг к другу словами «брат». Рамзан Ахматович предпочитает называть Рустама Нургалиевича «старшим, дорогим братом». А в октябре 2020 года Минниханов так поздравил главу братского региона: «Доброе утро, мой брат Рамзан. Искренне поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе и всему чеченскому народу процветания. А братья-татары всегда рядом».

Как накануне в беседе с казанскими журналистами отметил вице-премьер Правительства ЧР Бекхан Таймасханов: все вопросы решаются быстро, когда есть такая дружба между главами регионов.

Рустам Минниханов встретился с Айшат Кадыровой на концерте, посвященном завершению патриотического марафона «Подвиг в тылу», в котором принимал участие и глава Чувашии Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики

Конечно же, Рустам Минниханов не мог не встретиться лично с Айшат Кадыровой. Это произошло накануне в Татарской филармонии, где, к слову присутствовал и глава Чувашии Олег Николаев.

Рамзан Кадыров поблагодарил Президента Татарстана: «Я безмерно благодарен дорогому БРАТУ, Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он лично встретился с министром культуры ЧР Айшат Кадыровой, интересовался имеющимися вопросами». По мнению лидера Чечни, «у сотрудничества Татарстана и Чеченской Республики есть огромный потенциал».

«У нас два субъекта Федерации, которые пытаются говорить на мусульманском поле»

На наш вопрос, откуда такая теплота отношений между двумя республиками, расположенными в двух разных точках нашей страны, политолог и исламовед Алексей Малашенко считает, что «виной» всему ислам. «Если рассуждать более широко, то у нас два субъекта Федерации, которые пытаются говорить на мусульманском поле. Это Татарстан и Чечня. Рамзан Кадыров одновременно претендовал на роль мусульманского лидера в России, одновременно он и солдат Путина. Поэтому речь идет о взаимодействии между Чечней и Татарстаном как двух самых заметных мусульманских субъектов Федерации», – заявил «Татар-информу» Алексей Всеволодович.

Алексей Малашенко: «Речь идет о взаимодействии между Чечней и Татарстаном как двух самых заметных мусульманских субъектов Федерации» Фото: скриншот видео

Как рассказала «Татар-информу» заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова, в двух городах и районах республики на общих собраниях созданы и назначены руководители местных отделений Чеченской национально-культурной автономии РТ «Вайнах». Всего же по результатам переписи населения 2010 года в Татарстане проживает 420 чеченцев. Из них наибольшее количество живет в Казани и Челнах.

Когда состоится ответный визит в Грозный?

Что же касается Дней Чечни в Татарстане, то они завершатся завтра – в стенах Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая. Намечено выступление ансамбля танца «Вайнах» и ансамбля народной музыки Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова, которые можно назвать главными культурными брендами республики.

А сегодня в Казанском Кремле все могут увидеть не только традиционную женскую и мужскую одежду, но и образцы холодного и огнестрельного оружия (тут и хочется воскликнуть – разве можно представить представителей Кавказа без оружия), ювелирные украшения, музыкальные инструменты. В стенах Камаловского театра Русский драматический театр имени Лермонтова представит спектакль «Волки», повествующий о страшных событиях депортации чеченского народа…

Понятно, что по законам кавказского гостеприимства Чечня не останется в долгу, и уже на следующий год планируются Дни Татарстана в братской республике.