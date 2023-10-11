Минниханов предупредил о напряженности в Татарстане из-за обмеления Волги и Камы

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В Татарстане сохраняется социальная напряженность, которая вызвана обмелением Куйбышевского водохранилища. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Москве, посвященном состоянию и развитию скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям России, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В связи с низким уровнем воды отменены подходы судов к пяти населенным пунктам — на реке Волге и на реке Каме. Низкая водность Куйбышевского водохранилища на территории республики несет риск невыполнения основных задач межрегионального проекта "Великий Волжский путь"», — заметил Минниханов.

Ранее стало известно, что при установленных расходах уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Татарстана к 11 ноября просядет до опасных значений. Хотя маршруты из-за обмеления Волги не менялись, уже сейчас к некоторым причалам не подойти.

В мае — сентябре этого года Росводресурсы зафиксировали рекордно низкий за 22 года объем притока воды в водохранилища каскада на Волге и Каме.