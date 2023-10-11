Минниханов: Намерены увеличить пассажиропоток речных перевозок до 500 тыс. человек

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в совещании, посвященном состоянию и развитию скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям России. Провел его министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на телеканал ТНВ.

«<…> для нас это (тема развития водного транспорта — прим. Т-и) — важный вопрос. Протяженность внутренних водных путей Татарстана составляет 1057 километров. Мы сохранили сеть социально значимых речных пассажирских маршрутов (у нас десять маршрутов)», — заметил, в частности, Рустам Минниханов.

«Сейчас мы развиваем это направление, строим новые причалы, и есть программа реконструкции существующей причальной инфраструктуры. <…> ведется ремонт действующего флота, все корабли мы продефектовали», — проинформировал он.

Кроме того, в этом году в Татарстане приобретены три судна, которые были построены на Зеленодольском заводе имени Горького. Это два скоростных «Метеора-2020» — «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также судно А217−1.

«<…> наши планы какие — увеличить пассажиропоток речных перевозок до 500 тыс. человек к 2025 году», — добавил Раис РТ, упомянув проект «Великий Волжский путь» и заверив в готовности развивать речное сообщение с другими регионами.

Upd. (12.08): Речь идет о возобновлении рейса по Волге между Ульяновском и Казанью и проведении тестовых рейсов из Елабуги в Сарапул и из Казани в Чебоксары. Новая компания «Флот РТ» планирует сделать их регулярными с мая 2024 года.

В России существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусмотрено создание примерно тысячи судов, в том числе для речных перевозок.

Ранее на совещании по развитию речного судоходства Президент РФ Владимир Путин заметил: «Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много — нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать».