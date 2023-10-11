Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Намерены увеличить пассажиропоток речных перевозок до 500 тыс. человек
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в совещании, посвященном состоянию и развитию скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям России. Провел его министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на телеканал ТНВ.
«<…> для нас это (тема развития водного транспорта — прим. Т-и) — важный вопрос. Протяженность внутренних водных путей Татарстана составляет 1057 километров. Мы сохранили сеть социально значимых речных пассажирских маршрутов (у нас десять маршрутов)», — заметил, в частности, Рустам Минниханов.
«Сейчас мы развиваем это направление, строим новые причалы, и есть программа реконструкции существующей причальной инфраструктуры. <…> ведется ремонт действующего флота, все корабли мы продефектовали», — проинформировал он.
Кроме того, в этом году в Татарстане приобретены три судна, которые были построены на Зеленодольском заводе имени Горького. Это два скоростных «Метеора-2020» — «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», а также судно А217−1.
«<…> наши планы какие — увеличить пассажиропоток речных перевозок до 500 тыс. человек к 2025 году», — добавил Раис РТ, упомянув проект «Великий Волжский путь» и заверив в готовности развивать речное сообщение с другими регионами.
Upd. (12.08): Речь идет о возобновлении рейса по Волге между Ульяновском и Казанью и проведении тестовых рейсов из Елабуги в Сарапул и из Казани в Чебоксары. Новая компания «Флот РТ» планирует сделать их регулярными с мая 2024 года.
В России существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусмотрено создание примерно тысячи судов, в том числе для речных перевозок.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»