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«Флот РТ»: Маршруты из-за обмеления Волги не менялись, но к некоторым причалам не подойти
«Флот Республики Татарстан» не менял расписание речных перевозок из-за обмеления рек, но швартовка у некоторых причалов стала невозможной. Об этом передает РБК.
«Но мы и ходим по тем маршрутам, где есть вода. Но все равно последствия ощущаются, — рассказал гендиректор компании Роман Лизалин. — У нас судно с подводными крыльями, осадка — 2,2 м. К некоторым причалам мы не можем подойти, и приходится их менять».
Он добавил, что низкий уровень воды оказывает негативное влияние на отрасль, например, растет себестоимость перевозок. В первую очередь это отражается на грузовых крупнотоннажных судах, которым приходится менять маршруты, причалы, и в итоге могут подорожать товары.
«Как мне кажется, нужно выяснить, почему в других регионах вода есть, а в Куйбышевском водохранилище — нет», — заключил Лизалин.
28 сентября Миндортранс Татарстана заявил, что из-за низкого уровня Куйбышевского водохранилища отменили рейсы скоростных судов до Тетюш.
В мае-сентябре этого года Росводресурсы зафиксировало рекордно низкий за 22 года объем притока воды в водохранилища каскада на Волге и Каме.
Гидрометцентр Татарстана ранее заявлял, что из-за обилия маловодных участков на Куйбышевском водохранилище при понижении уровня воды ниже 51 мБС создается «ложное ощущение эффекта обмеления».
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