«Такое бывает раз в 33 года»: экологи предупредили о серьезном обмелении Волги в октябре

В настоящее время уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Татарстана составляет 50,18 метра по Балтийской системе. Согласно прогнозу, при установленных расходах уровень воды к 11 ноября просядет до опасных значений. Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

«Участники заседания обсудили вопрос установления режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 октября да 10 ноября. По данным Росгидромета, приток воды в водохранилища в сентябре составил 65% нормы. Прогноз на октябрь — 62% нормы. Самый низкий приток в октябре прогнозируется в Камское водохранилище, такая маловодность здесь фиксируется лишь один раз в 33 года», — сообщили «Татар-информу» в Минэкологии РТ.

Принимавший участие в работе заседания по видеосвязи министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в очередной раз предложил снизить расходы Куйбышевского водохранилища до 3,4 тыс. куб. метров в секунду. Его поддержали представители Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей, а также АО «Татэнерго».

Однако исходя из потребностей в воде регионов Нижней Волги были утверждены режимы, по которым расходы через Жигулевский гидроузел до 10 ноября сохранятся в объеме 4,4 тыс. куб. метров в секунду.

«По прогнозным расчетам, при таких расходах уровень Куйбышевского водохранилища к 11 ноября понизится на 38 сантиметров — до отметки 49,80 метра по Балтийской системе», — подчеркнули в пресс-службе Минэкологии РТ.

Отметка в 49 метров по Балтийской системе считается для Куйбышевского водохранилища критическим значением.