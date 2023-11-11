Правительство выделило около 41 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

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Правительство России выделило дополнительное финансирование на программы льготной, семейной и дальневосточной ипотеки. В общей сложности из резервного фонда Кабмина выделят 95 млрд рублей, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Из выделенных средств порядка 41 млрд пойдет на льготную ипотеку, 46 млрд — на семейную и около 8 млрд — на дальневосточную. Дополнительное финансирование потребовалось из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

Ожидается, что по итогам 2023 года по трем программам будет выдано около 700 тыс. кредитов.

Как отметил Премьер-министр, с начала действия этих программ в России выдано уже более 2 млн кредитов на общую сумму свыше 8,5 трлн рублей.