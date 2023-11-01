В Госдуме предложили ужесточить выдачу льготной ипотеки на новостройки

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В России предлагают ужесточить условия выдачи льготной ипотеки на первичное жилье. С июля 2024 года ее могут сохранить лишь в регионах с низким спросом на недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, направленные в Банк России и Минфин.

Помимо этого, предлагается повысить первоначальный взнос сразу до 25% с 1 января.

По мнению депутата, растущие расходы на льготную и семейную ипотеку несут серьезные риски для экономики. Ведь из всех ипотечных кредитов, выданных с января по август 2023 года, 95% пришлось именно на льготные программы. Ожидается, что в 2024 году расходы на эти программы вновь вырастут: с запланированных в бюджете 119,4 млрд рублей они поднимутся сразу до 453,8 млрд.

27 октября стало известно, что Правительство направит еще 17 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой. На полученные средства семьи смогут выплатить часть ипотечного кредита либо погасить его полностью.