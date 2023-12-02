Кабмин планирует повысить первоначальный взнос для семейной и льготной ипотеки

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Правительство намерено повысить минимальный размер первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотек для того, чтобы регулировать выдачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

«До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса, — рассказал заместитель Председателя Правительства РФ. — Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке».

Он привел показатели по приросту ипотечных портфелей — если в 2022-м он составил 2 трлн рублей, то в этом году прогнозируется более 3,5 трлн.

В середине сентября Кабмин уже повышал минимальный размер первоначального взноса — с 15% до 20%.