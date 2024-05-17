Минниханов предложил ОАЭ создать рабочую группу для подготовки совместных проектов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня предложил заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллаху ас-Салиху организовать рабочую группу и разработать конкретные совместные проекты к предстоящему саммиту БРИКС. Встреча состоялась на полях проходящего в столице РТ KazanForum, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что на своем уровне Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Происходят взаимные визиты делегаций. Представители республики регулярно участвуют в Инвестиционном форуме в Дубае и международной выставке IDEX в Абу-Даби.

«Мы всегда чувствуем личное внимание и поддержку развития нашего сотрудничества со стороны Президента ОАЭ, правителя эмирата Абу-Даби — Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заеда аль-Нахайяна», — отметил Раис РТ.

При этом он назвал ОАЭ одним из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. Ряд предприятий Татарстана активно сотрудничают с Эмиратами. Существует регулярное воздушное сообщение. Развивается сотрудничество в сфере образования, исламских финансов, индустрии халяль, культурного обмена, туризма и спорта, перечислил Минниханов.

С этого года ОАЭ стали официальным членом БРИКС. В связи с этим Раис Татарстана напомнил, что в Казани на протяжении года состоятся крупные мероприятия, в том числе саммит БРИКС и Игры БРИКС.

«Есть предложение: к саммиту БРИКС подготовить конкретные проекты, направленные на расширение делового и гуманитарного сотрудничества. Можно организовать совместную рабочую группу и рассмотреть наиболее перспективные варианты», — заметил он.

Заместитель министра экономики ОАЭ в свою очередь сказал, что на KazanForum прибыла большая представительная делегация. «Мы участвовали в форуме с самого начала и поэтому видим, насколько вырос его масштаб», — констатировал он.

Ас-Салих высоко оценил личный вклад Раиса Татарстана в укрепление сотрудничества России и ОАЭ. Он также поддержал предложение Рустама Минниханова об организации совместной рабочей группы.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября 2024 года. Игры стран БРИКС состоятся здесь с 12 по 23 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ на полях KazanForum обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления и генеральным директором эмиратской логистической компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулаем.