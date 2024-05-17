Минниханов главе логистической компании DP World из ОАЭ: «Будем рады партнерству»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в столице республики KazanForum обсудил перспективы сотрудничества с председателем правления и генеральным директором эмиратской логистической компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулаем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис Татарстана подчеркнул, что на своем уровне регион активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. «ОАЭ — один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов», —констатировал Минниханов.

Он также обратил внимание на то, что власти России придают особое значение развитию транспортных коридоров, в том числе логистического маршрута «Север — Юг», и что для Татарстана соответствующий проект очень важен. В республике развивается необходимая транспортная инфраструктура, строятся крупные логистические объекты.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вы возглавляете один из крупнейших мировых портовых операторов. Будем рады партнерству с вашей компанией», — сказал Рустам Минниханов главе DP World.

В свою очередь Султан Ахмед бин Сулайем заметил, что посещает Казань впервые и что его очень впечатлил промышленный потенциал региона.

«У Татарстана большой потенциал в сфере логистики. По Волге можно добраться до Каспийского моря и дальше до Индии. Водные торговые пути — самые дешевые и эффективные. Поэтому 90% мировой торговли осуществляется водным путем. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии индустриальных парков», — оценил перспективы бизнесмен.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После этого собеседники обсудили представляющие интерес направления развития сотрудничества.

DP World (Dubai Port World) — это одна из крупнейших мировых логистических компаний, она базируется в Дубае. Специализируется на грузовой логистике, операциях портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Обслуживает 82 морских и внутренних терминала в более чем 40 странах. Ежегодно обрабатывает 70 млн контейнеров, которые перевозятся на 70 тыс. судов (по данным экспертов, это примерно 10% мировых контейнерных перевозок).

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям (с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия). KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.