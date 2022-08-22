Минниханов выложил анимационный ролик ко Дню флага России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в своем Telegram-канале с Днем государственного флага России, который отмечается сегодня.

Руководитель республики выложил анимационный ролик, выдержанный в стилистике детского рисунка. Для озвучки видеопоздравления были использованы детские голоса.

В закадровом тексте дано толкование цветам флага РФ: белый символизирует чистоту и совершенство, синий — небо над головой, а красный — это «цвет пламени и любви к Родине».

Кроме того, в ролике перечислены и показаны места, где можно увидеть российский триколор, — от космоса до глубин океана (впрочем, не назван показанный отдельно Московский Кремль). Завершает поздравление фраза «Наш флаг — наша гордость».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что россиян с Днем государственного флага поздравил Президент РФ Владимир Путин. В Казани в честь праздника жителям и гостям города раздадут ленточки в цветах российского триколора, а также включат подсветку телевышки.