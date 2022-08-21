Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

22 августа, в День Государственного флага России, на Казанской телебашне включится праздничная подсветка – она окрасится в цвета российского триколора.

Светодинамическое шоу озарит небо над вечерней Казанью с 19.30 до 23.00.

«Праздничную подсветку включат телебашни РТРС и в других городах России. Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, наполняя каждого гордостью за свою страну», – сообщили в пресс-службе филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

День Государственного флага РФ – один из официальных праздников страны, установлен на основании Указа Президента России Владимира Путина от 20 августа 1994 года.