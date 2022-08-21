Активисты раздадут казанцам 1000 ленточек с триколором ко Дню флага России

22 августа в Казани пройдет акция ко Дню государственного флага РФ — жителям и гостям города раздадут ленточки в цветах российского триколора. Акция состоится на Кремлевской набережной, сообщает молодежная патриотическая организация «Форпост».

Раздачей ленточек займутся участники патриотической организации, представители Минмолодежи Татарстана и участники молодежного движения «Курс». Мероприятие пройдет с 17.30 до 19.00. Ожидается, что за это время будет роздана 1000 лент.

День государственного флага России отмечается с 1994 года. За три года до этого — 22 августа 1991 года — Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР». По документу исторический флаг РФ, состоящий из белой, лазоревой и алой полос, был признан национальным флагом Российской Федерации.