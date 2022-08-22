Путин: Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам

Государственный флаг России — это символ единства и преданности Отечеству. Триколор символизировал нашу страну в непростые периоды ее истории — в годы становления при Петре Великом, во время Первой мировой войны и в сложный отрезок 90-х. В 91-м году он официально стал государственным флагом Российской Федерации, заявил в обращении к россиянам Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мы отмечаем День государственного флага России. Мы отдаем дань уважения официальному государственному символу России, который наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны», — отметил глава государства.

Он напомнил, что триколор — это символ традиционных ценностей России: правды, справедливости, милосердия и уважения к многовековой России, свободы от внешнего диктата и гегемонии. «Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа», — уверен Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия самостоятельная мировая держава, которая и в дальнейшем будет «проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества».

Кроме того, государственный флаг, как и знамя Победы, воспитывает в детях патриотизм и ответственность за будущее Родины. Глава государства напомнил, что с начала учебного года еженедельно во всех школах страны будут проходить церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ.

«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — заключил он.