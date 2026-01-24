Минниханов потребовал усилить профилактику преступлений среди несовершеннолетних

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее на этой неделе учащийся школы №37 Нижнекамска напал на сотрудницу школы с ножом, а в лицее «Алгоритм» села Куюки Пестречинского района РТ ученик попытался отравить одноклассников.

«В целях недопущения повторения таких ситуаций всем ответственным лицам необходимо усилить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи», – заявил Рустам Минниханов.

От глав городов и районов, которые являются председателями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, он потребовал «рассматривать вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде в еженедельном режиме».

Заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой и министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину Раис Татарстана поручил провести внеплановое заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних с анализом всех инцидентов, совещание с руководителями образовательных учреждений всех видов и советы по профилактике преступлений и правонарушений.

По словам Минниханова, необходимо организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по мерам ответственности за совершение преступлений и противоправных действий, а также усилить пропускной режим во всех учреждениях социальной сферы. Сотрудников силовых структур он попросил оказать содействие в этой работе.

Кроме того, Раис РТ констатировал: если бы сотрудница нижнекамской школы не оказала сопротивление нападавшему, последствия могли оказаться куда печальнее. «Слава богу, не пострадали дети», – заключил он.