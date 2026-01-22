news_header_top
Происшествия 22 января 2026 12:41

Власти Пестречинского района рассказали детали истории с отравлением учеников лицея

В администрации Пестречинского района РТ рассказали детали истории с отравлением учеников лицея «Алгоритм».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, инцидент произошел накануне, 21 января. Выяснилось, что семиклассник принес в школу реактив из игрового химического набора, подмешал в напиток и предложил выпить троим одноклассникам. Пострадавших учеников госпитализировали в ДРКБ.

На следующий день, 22 января, детей выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает.

В администрации района сообщили, что руководство лицея оперативно отреагировало, находится на связи с родителями.

«Совместно с компетентными службами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ситуация на особом контроле руководства района», – сообщили власти.

Как стало известно «Татар-информу», после случившегося прокуратура начала проверку.

#пестречинский район рт #отравления #школьники
