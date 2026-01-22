Мэр Нижнекамска навестил в больнице уборщицу, на которую напал подросток с ножом

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев навестил уборщицу, на которую сегодня в местном лицее напал подросток с ножом.

«Навестил в больнице Алсу Шайхулловну, технического сотрудника лицея №37. Во время утреннего инцидента она проявила настоящую самоотверженность, приняв удар на себя», – пишет Беляев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что женщина получила травму руки и была госпитализирована в отделение травматологии, где врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь. Он также отметил, что лечащий врач дает ей положительный прогноз. От имени всех жителей города Радмир Беляев пожелал женщине скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и выдержку.

«Мы будем рядом, поддерживая Алсу Шайхулловну и ее семью всеми возможными способами», – пообещал он.

Напомним, что сегодня в 8:56 в полицию поступило сообщение, что в одном из лицеев Нижнекамска ученик ранил ножом уборщицу. Он также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения. Подросток был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в больницу, а по факту нападения было возбуждено уголовное дело.