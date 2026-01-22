news_header_top
Происшествия 22 января 2026 10:44

После нападения ученика в лицее Нижнекамска возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным ведомства, причиной нападения мог стать конфликт 13-летнего ученика с уборщицей. Подросток нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, и получил телесные повреждения.

Пострадавшей женщине оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу.

Уголовное дело возбудили по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».

