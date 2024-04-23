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Минниханов посоветовал татарстанцам беречь себя и остаться дома в непогоду
Раис Татарстана Рустам Минниханов посоветовал подписчикам беречь себя и не выходить на улицу в непогоду. Пожелание он опубликовал в своем телеграм-канале.
«В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома. Үзегезне саклагыз», — написал он.
Также он опубликовал видео, на котором виден крупный град, а деревья раскачиваются от сильного ветра. Судя по информации из местных пабликов, видео было сделано в Апастовском районе Татарстана.
Напомним, что в республике введено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 2.00 24 апреля.
Как сообщал «Татар-информ», также крупный град прошел в Зеленодольске, из-за сильного ветра пострадали здания в Буинске.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/1777
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