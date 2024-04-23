Минниханов посоветовал татарстанцам беречь себя и остаться дома в непогоду

Раис Татарстана Рустам Минниханов посоветовал подписчикам беречь себя и не выходить на улицу в непогоду. Пожелание он опубликовал в своем телеграм-канале.

«В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома. Үзегезне саклагыз», — написал он.

Также он опубликовал видео, на котором виден крупный град, а деревья раскачиваются от сильного ветра. Судя по информации из местных пабликов, видео было сделано в Апастовском районе Татарстана.

Напомним, что в республике введено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 2.00 24 апреля.

Как сообщал «Татар-информ», также крупный град прошел в Зеленодольске, из-за сильного ветра пострадали здания в Буинске.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/1777