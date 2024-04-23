Жители Зеленодольска сняли на видео крупный град

Некоторые районы республики уже накрыла непогода. Жители Зеленодольска сообщают о мощном дожде и граде с размером в кулак.

О сильных осадках сообщают и жители Апастовского района РТ.

По данным Гидрометцентра РТ, с 15:00 23 апреля до 02:00 24 апреля 2024 в республике местами прогнозируют грозу, сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду, а также град.

Уточняется, что непогода затронет и Казань, однако в столице РТ все перечисленное ожидается с 17:00 до 21:00 23 апреля.

Фото: © Очевидцы