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Жители Зеленодольска сняли на видео крупный град
Некоторые районы республики уже накрыла непогода. Жители Зеленодольска сообщают о мощном дожде и граде с размером в кулак.
О сильных осадках сообщают и жители Апастовского района РТ.
По данным Гидрометцентра РТ, с 15:00 23 апреля до 02:00 24 апреля 2024 в республике местами прогнозируют грозу, сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду, а также град.
Уточняется, что непогода затронет и Казань, однако в столице РТ все перечисленное ожидается с 17:00 до 21:00 23 апреля.
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