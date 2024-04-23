Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жителей Татарстана предупредили о грозе и ветре
В Татарстане объявили штормовое предупреждение. По данным Гидромецентра РТ, с 15:00 23 апреля до 02:00 24 апреля 2024 в республике местами прогнозируют грозу, сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду, а также град.
Уточняется, что непогода затронет и Казань, однако в столице РТ все перечисленное ожидается с 17:00 до 21:00 23 апреля.
В ГУ МЧС РФ по РТ призвали пешеходов к повышенной осторожности при переходе через автотрассы, а водителей просили по возможности отказаться от далеких поездок.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»