Жителей Татарстана предупредили о грозе и ветре

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. По данным Гидромецентра РТ, с 15:00 23 апреля до 02:00 24 апреля 2024 в республике местами прогнозируют грозу, сильный ветер со скоростью до 24 метров в секунду, а также град.

Уточняется, что непогода затронет и Казань, однако в столице РТ все перечисленное ожидается с 17:00 до 21:00 23 апреля.

В ГУ МЧС РФ по РТ призвали пешеходов к повышенной осторожности при переходе через автотрассы, а водителей просили по возможности отказаться от далеких поездок.