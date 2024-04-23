Власти Буинска устраняют последствия непогоды

Сегодня в Буинске прошел сильный ветер, гроза и град. Все службы уже приступили к устранению последствий непогоды. Об этом сообщил глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов.

Фото: vk.com/id711109064

Порыв ветра длился не более пары минут, но его последствия – существенны. Поломаны деревья, повреждены заборы, автомобили, отмечает глава.

«Выясняются другие последствия стихии для принятия необходимых оперативных мер реагирования», – указал он на своей странице «Вконтакте».