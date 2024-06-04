Минниханов посетил в Ульяновске УКБП — поставщика КАЗ имени Горбунова и КВЗ

В рамках сегодняшней рабочей поездки в Ульяновскую область Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» является ведущим в авиаотрасли разработчиком и производителем комплексов бортового радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, систем электронной индикации и сигнализации, систем измерения воздушных параметров, систем управления оборудованием. В интересах гражданского авиастроения предприятие обеспечивает серийное производство оборудования для ряда моделей.

Подробнее о деятельности компании рассказал ее генеральный директор — Александр Войт. Сначала татарстанская делегация осмотрела производственные площадки. Ее участники ознакомились с перспективными разработками и уже выпускаемыми изделиями, посетили цеха по производству блоков и систем, электронных модулей и навигационного оборудования.

Гендиректор представил гостям производственные и технологические возможности предприятия, рассказал о стратегических целях и перспективах, а также указал на значение выстроенных кооперационных связей с предприятиями Татарстана для выполнения государственной программы развития гражданской авиации.

В частности, УКБП плотно сотрудничает с Казанским авиационным заводом имени С. П. Горбунова, поставляя бортовое оборудование (системы электронной индикации и пульты управления) для пассажирских самолетов Ту-214.

Кроме того, Рустаму Минниханову рассказали, что разработки бюро стоят на всех моделях вертолетов, производимых Казанским вертолетным заводом. Производятся поставки информационно-управляющих систем, аэрометрического, светотехнического и светосигнального оборудования для различных модификаций вертолетов Ми-8, Ми-38 и «Ансат».

«Мы высоко ценим сложившиеся между предприятиями крепкие и надежные партнёрские отношения. Нас объединяет большая совместная работа по реализации поставленных Президентом России [Владимиром Путиным] задач», — подчеркнул Александр Войт.

Стороны также обсудили вопрос кадрового обеспечения. Гендиректор УКБП упомянул активное взаимодействие с КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева в ходе целевой подготовки студентов по инженерным специальностям в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Также организована совместная научно-исследовательская работа.

Представители Татарстана положительно оценили промышленный потенциал предприятия и выразили заинтересованность в дальнейшей кооперации.

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (УКБП) входит в структуру АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»).