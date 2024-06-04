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Политика 4 июня 2024 09:48

Минниханов совершает рабочую поездку в Ульяновскую область

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Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершает рабочую поездку в соседний регион — Ульяновскую область. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских Раис РТ посетил несколько промышленных предприятий и социальных учреждений.

В частности, татарстанская делегация ознакомилась с работой Ульяновского конструкторского бюро приборостроения и деятельностью Центра восстановления участников специальной военной операции. Кроме того, она побывала на Ульяновском автомобильном заводе и предприятии «Автодом», где выпускают автомобили специального и коммерческого назначения.

Помимо прочего, в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область Рустам Минниханов примет участие в открытии мечети «Лайли Джамал».

#Рустам Минниханов #Ульяновская область
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