Минниханов совершает рабочую поездку в Ульяновскую область

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершает рабочую поездку в соседний регион — Ульяновскую область. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских Раис РТ посетил несколько промышленных предприятий и социальных учреждений.

В частности, татарстанская делегация ознакомилась с работой Ульяновского конструкторского бюро приборостроения и деятельностью Центра восстановления участников специальной военной операции. Кроме того, она побывала на Ульяновском автомобильном заводе и предприятии «Автодом», где выпускают автомобили специального и коммерческого назначения.

Помимо прочего, в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область Рустам Минниханов примет участие в открытии мечети «Лайли Джамал».