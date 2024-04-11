КВЗ сообщил о новых вакансиях в связи с расширением производства

На сегодняшний день на Казанском вертолетном заводе трудоустроено около 5,5 тыс. человек. Потребность в кадрах составляет около 500 человек. Об этом сообщил сегодня заместитель гендиректора – руководитель аппарата Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (ГК Ростех) Адель Шагимарданов.

«Потребность в кадрах связана ростом производственных мощностей, строительством новых корпусов. В связи с этим нам нужны производственные рабочие. В числе самых востребованных специальностей – сборщики, операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, контролеры, инженеры по закупкам», – сказал он на пресс-конференции в «Татар-информе».

По данным спикера, по итогам первого квартала у основных производственных рабочих средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей. На завод можно устроиться и без опыта, поскольку здесь реализуются программы обучения и переобучения персонала.