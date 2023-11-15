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Минниханов оценил модели общественного транспорта, оснащенные технологиями китайской BYD
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производства компании BYD — это китайский конгломерат, который включает в себя производство автомобилей, аккумуляторов и электроники.
«Рустаму Минниханову рассказали об особенностях технологий, используемых при производстве аккумуляторов, показали модельный ряд общественного транспорта, который оснащен технологиями BYD», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
BYD входит в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000, имеет 4 производственные базы в Шэньчжэне, Сиане, Шанхае и Пекине. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 16,62 млрд юаней (2,4 млрд долларов).
Сегодня Рустам Минниханов находится в Шэньчжэне с рабочим визитом. Раис РТ принял участие в открытии 25-й Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. Также руководитель республики встретился с вице-мэром Шэньчжэня, а также посетил производство китайской компании Shenzhen Hynovation Technologies.
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