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Минниханов ознакомился с проектами китайской компании Shenzhen Hynovation Technologies
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил производства Shenzhen Hynovation Technologies, которая занимается проектированием и выпуском компонентов топливных элементов, электрохимических генераторов. Кроме того, компания является председателем Шэньчжэньской ассоциации водородной энергетики и топливных элементов.
«Руководство компании рассказало Рустаму Минниханову о реализуемых проектах, в частности в транспортной сфере это магистральный тягач и междугородний водородный автобус», — сообщила пресс-служба Раиса РТ.
Также гостю презентовали продукцию стационарных электрических резервных электростанций и водородные заправочные станции.
Руководство компании выразило заинтересованность в сотрудничестве с татарстанскими предприятиями. Рустам Минниханов отметил, что интерес к водородным технологиям очень высокий и республика готова рассмотреть варианты сотрудничества.
Сегодня Рустам Минниханов находится в Шэньчжэне с рабочим визитом. Раис РТ принял участие в открытии 25-й Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. Также руководитель республики встретился с вице-мэром Шэньчжэня.
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