Минниханов ознакомился с разработками компаний на Китайской выставке высоких технологий

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. На ней каждый год выставляется порядка 1 000 предприятий, количество посетителей доходит до 500 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстанская делегация ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний, в частности, посетила стенд производства микросхем, чипов и ПО.

«Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: „умный“ дом, „умный“ город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества», — сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также татарстанцы посетили стенд компании — инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 млрд юаней, компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, делегация республики побывала в отдельном павильоне Академии наук Китая, где изучила разработки китайских ученых в сфере медицины.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь – в электронную столицу Китая, которая занимает второе место в стране по объему промпроизводства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника — от медицинского и телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов до бытовой техники и игрушек.