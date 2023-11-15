Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов ознакомился с разработками компаний на Китайской выставке высоких технологий
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. На ней каждый год выставляется порядка 1 000 предприятий, количество посетителей доходит до 500 тыс. человек.
Татарстанская делегация ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний, в частности, посетила стенд производства микросхем, чипов и ПО.
«Благодаря комплексному подходу компания предлагает интеллектуальные решения: „умный“ дом, „умный“ город. Рустам Минниханов поручил направить специалистов из Татарстана для изучения возможностей компании и дальнейшего сотрудничества», — сообщила руководитель пресс-служба Раиса РТ Лилия Галимова.
Также татарстанцы посетили стенд компании — инвестора стартапов. Общий капитал составляет свыше 10 млрд юаней, компания работает в кооперации с 85 фондами, инвестирует не только в китайские стартапы, но и зарубежные. Минниханов также поручил изучить потенциал компании.
Кроме того, делегация республики побывала в отдельном павильоне Академии наук Китая, где изучила разработки китайских ученых в сфере медицины.
Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь – в электронную столицу Китая, которая занимает второе место в стране по объему промпроизводства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника — от медицинского и телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов до бытовой техники и игрушек.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»