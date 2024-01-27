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Минниханов поручил в Год семьи особо заботиться о многодетных семьях и семьях бойцов СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил должностным лицам республики в Год семьи уделять особое внимание многодетным семьям и семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«2024 год объявлен в России Годом семьи. Торжественная церемония открытия Года семьи прошла 23 января с участием Президента России Владимира Путина. Мы также провели хорошее мероприятие, принимали многодетные семьи», — заметил Рустам Минниханов, выступая на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
При этом в своей речи Раис Татарстана назвал семью «основой государства», а «заботу о семьях» — «нашей главной задачей».
Главам городов и районов, руководителям министерств и ведомств Минниханов рекомендовал организовать в трудовых коллективах встречи с многодетными семьями и трудовыми династиями.
Кроме того, по словам руководителя республики, необходимо провести тематические мероприятия для семей в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики.
Помимо этого, Рустам Минниханов призвал уделять внимание вопросам поддержки многодетных семей и материнства. В числе первостепенных задач он упомянул поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ вручил одиннадцати многодетным семьям государственные награды России и Татарстана.
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