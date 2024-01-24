Минниханов вручил 11 многодетным семьям госнаграды России и Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном приеме, посвященном открытию Года семьи в республике. Руководитель РТ встретился с многодетными семьями и вручил им государственные награды России и Татарстана, сообщает его пресс-служба.

Минниханов напомнил, что накануне Год семьи был открыт в Москве, на ВДНХ. Участие в церемонии принял Президент России Владимир Путин. Запомнится этот день еще и тем, что на федеральном уровне был закреплен статус многодетной семьи и меры поддержки для них.

«Президент нашей страны Владимир Путин отметил, что семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — подчеркнул Минниханов.

За прошлый год в Татарстане было создано 25 тысяч семей. «В нашей республике живут десятки тысяч прекрасных и дружных семей — это многодетные и приемные семьи, трудовые и научные династии», — заметил руководитель РТ.

Он подчеркнул, что задача властей заключается в распространении семейных ценностей, позитивного жизненного опыта больших, крепких и успешных семей, которые являются настоящей гордостью республики.

«Вы выбрали для себя дорогу жизни, наполненную добром, светом и безграничной родительской любовью. Выражаю вам свое восхищение и уважение! Слова особой благодарности хочу сказать семьям участников СВО. Сегодня с нами семья Сафиуллиных, воспитавшая Героя России, участника специальной военной операции Айнура Сафиуллина. Безусловно, любовь к своему Отечеству, верность своему народу закладывается в семье», — сказал Рустам Минниханов.

Раис вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан 11 семьям. Так, званием «Мать-героиня» отмечена Наила Галиева из Балтасинского района, в семье которой воспитываются 10 детей; орденом «Родительская слава» — Андрей и Динара Косач из Казани — 7 детей; медалью ордена «Родительская слава» Андрей и Светлана Гранковские — 5 детей, Ильдар и Гульнур Рафиковы — 4 ребенка, Иршат и Чулпан Ханифовы из Аксубаевского района — 5 детей; медалью «Родительская доблесть» — Денис и Ирина Федоровы из Альметьевского района — 11 детей, а также Исламия Ибрагимова из Казани — 8 детей.

Медаль «Ана даны — Материнская слава» получили Алия Каримуллина, 5 детей (Сабинский район), Лилия Сафиуллина, 5 детей (Казань, мама Героя России Айнура Сафиуллина), Руфина Шайгарданова, 5 детей (Бугульма) и Раушания Закирова, 5 детей (Арский район).

Мероприятие завершилось концертной программой.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана