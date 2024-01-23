Путин на форуме «Родные-Любимые» дал старт Году семьи

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин в рамках Всероссийского семейного форума «Родные-Любимые» дал старт Году семьи в России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который даёт старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника. Для этих общенациональных проектов, посвященных детям, мы и проводим в жизнь все, о чем говорили только что с семьями многодетными, которые стоят за моей спиной», – сказал на открытии глава государства.

Путин назвал ключевым предназначением семьи рождение детей и продолжение рода, а значит, и продолжение российского народа и его многовековой истории. По словам Президента именно в семье берет начало культура, идентичность и национальный характер.

«Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт», – сказал глава государства.