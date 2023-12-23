Синоптики предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах Татарстана

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Сегодня в Татарстане сохранится облачная погода. Будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Утром, как и ночью, местами на территории республики ожидается туман. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метром в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +2 до -3 градусов. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах, местами сильная.