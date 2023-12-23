Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Синоптики предупредили о тумане и сильной гололедице на дорогах Татарстана
Сегодня в Татарстане сохранится облачная погода. Будут идти небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Утром, как и ночью, местами на территории республики ожидается туман. Будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метром в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +2 до -3 градусов. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах, местами сильная.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»