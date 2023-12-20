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Главе СК доложат о ситуации с ребенком, на которого упал снег с крыши дома в Нижнекамске
В центральный аппарат будет доложено об установлении обстоятельств травмирования ребенка в результате схода с крыши здания снега в Республике Татарстан, сообщают в пресс-службе СК России.
Напомним, сегодня утром в Нижнекамске на проспекте Вахитова из-за схода снега со льдом с крыши одного из домов пострадал 8-летний ребенок. Мальчика госпитализировали с травмами.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о проведенных следственных действиях и ходе проверки.
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