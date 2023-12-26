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Минниханов поручил создать в Татарстане орган, отвечающий за мигрантов
В Татарстане необходимо создать специальный орган, который будет контролировать вопросы, связанные с мигрантами. Соответствующее поручение на заседании Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и организационного комитета по проведению в республике Года национальных культур и традиций дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы сегодня крупный промышленный центр, без мигрантов мы не справимся. Но при этом их пребывание должно быть упорядочено в рамках существующих норм и законов. Мы должны выйти с предложением — какая должна быть форма. У нас должен быть орган, который этот вопрос будет сопровождать», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Нужно посмотреть международный опыт. Мигранты должны быть социализированы, они должны понимать, как себя вести. За это должен быть ответственен заказчик, который принимает их на работу», — предложил вариант действий руководитель республики.
Свое поручение Рустам Минниханов адресовал Премьер-министру РТ Алексею Песошину и руководителю Администрации Раиса РТ Асгату Сафарову.
Ранее в ходе «Прямой линии» за создание специального федерального органа, который будет заниматься в комплексе проблемой мигрантов, выступил Президент России Владимир Путин. Осенью в Татарстане была создана рабочая группа по адаптации мигрантов.
Подробнее о сегодняшнем заседании Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям можно прочитать в материале «Татар-информа» Минниханов: Забота о представителях каждого народа в Татарстане — основа нашего единства.
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