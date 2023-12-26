Минниханов: Забота о представителях каждого народа в Татарстане – основа нашего единства

Совет при Раисе РТ по межнациональным отношениям подвел итоги Года национальных культур и традиций

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений

Территория Татарстана многие столетия является местом мирного проживания и созидательного сотрудничества татар, русских, чувашей, удмуртов, мари, мордвы и представителей многих других народов, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Он подчеркнул, что богатое этнокультурное и языковое многообразие, единство всех народов – преимущество Российской Федерации.

«Забота о представителях каждого народа, проживающего в республике, – основа нашего единства. Особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на сохранение и развитие родных языков, культур и традиций. Этому в полной мере способствовал Год национальных культур и традиций, итоги которого мы сегодня подводим», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что в Татарстане создаются все необходимые условия для удовлетворения духовных потребностей населения: развивается соответствующая инфраструктура и реализуется ряд программ.

«По данным социсследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. В то же время мы видим непрекращающиеся попытки западных спецслужб внести раздор между нами. Наш национальный лидер Владимир Путин в этой связи отметил, что мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», – добавил Минниханов.

Ирада Аюпова рассказала об итогах Года национальных культур и традиций в республике, а также о планах на будущий год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дни культуры Татарстана пройдут в Иране, Азербайджане и Египте

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала об итогах Года национальных культур и традиций в республике, а также о планах на будущий год. Так, Дни культуры Татарстана запланированы на 2024 год в нескольких странах и регионах России.

«На 2024 год запланировано проведение Дней культуры Республики Татарстан в Исламской Республике Иран, Пермском крае, Азербайджане, Арабской Республике Египет и Москве», – отметила она.

В свою очередь, в Татарстане пройдут Дни культуры Кыргызстана.

Министр подчеркнула, что с этого года помимо традиционных концертов, выставочных мероприятий в программу входят образовательные мероприятия как для детей, так и для взрослых: творческие встречи и мастер-классы по народно-художественным промыслам.

Она сообщила, что растет интерес татарстанцев к мероприятиям, которые способствуют укреплению мира и согласия народов.

«Участниками мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, стали более 185 тыс. жителей и гостей республики, что на 35% больше, чем в 2022 году», – добавила министр.

Она подчеркнула, что также в этом году по традиции отпраздновали национальные праздники народов, проживающих на территории Татарстана. Их посетили в 1,5 раза больше людей, чем в прошлом году.

По словам Айдара Салимгараева, большое внимание уделяется борьбе с фейками и информационными вбросами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Противостояние фейкам – задача номер один»

Следующей темой заседания стало информационное освещение национальной политики в Татарстане. По словам руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева, большое внимание уделяется борьбе с фейками и информационными вбросами, направленными на дестабилизацию межнационального и межконфессионального мира в республике.

По его словам, провокации в одной из кавказских республик на фоне трагических событий на Ближнем Востоке показали, какими приемами можно дестабилизировать обстановку. Среди них намеренное искажение фактов, эмоциональная интерпретация событий и активное использование национального и религиозного фактора.

«Наша работа строится с целью прогнозирования, обнаружения и оценки информационных угроз, достоверного изложения фактов и событий, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, особенно среди молодежи. Противостояние вбросам и фейкам становится задачей номер один», – заявил Салимгараев.

Рустам Минниханов поручил разработать предложения о создании специального органа, который будет заниматься социализацией мигрантов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане должен появиться орган, отвечающий за мигрантов

Подводя итоги, Рустам Минниханов обратил внимание на миграционный вопрос и поручил Премьер-министру РТ Алексею Песошину и руководителю Администрации Раиса РТ Асгату Сафарову разработать предложения о создании специального органа, который будет заниматься социализацией мигрантов, пребывающих в республике.

«Мы сегодня крупный промышленный центр, без мигрантов мы не справимся. Но при этом их пребывание должно быть упорядочено в рамках существующих норм и законов. Мы должны выйти с предложением – какая должна быть форма. У нас должен быть орган, который этот вопрос будет сопровождать. Нужно посмотреть международный опыт. Мигранты должны быть социализированы, они должны понимать, как себя вести. За это должен быть ответственен заказчик, который принимает их на работу», – получил Минниханов.

Что касается текущей ситуации в Татарстане и стране в целом, он заявил, что сейчас можно говорить об уникальном единении народов страны как о российской модели межнационального и межконфессионального мира и согласия.

«Наши народы привержены таким базовым ценностям, как патриотизм, служение Отечеству и крепкая семья. Начата большая работа по совершенствованию структуры и содержания Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Татарстан должен принять в этой работе самое активное участие», – добавил Минниханов.

При этом потенциал объявленного в стране Президентом России Владимиром Путиным Года семьи должен быть направлен также на укрепление гражданского единства, национального согласия, гармонизацию межэтнических отношений на основе базовых ценностей народов страны, заключил Раис Татарстана.