Путин: Нужен специальный орган, который будет заниматься в комплексе проблемой мигрантов

Для нашей страны, как и для многих государств мира, проблема трудовых мигрантов. Сейчас их насчитывается в России порядка 10 млн. При этом нужно создать специальный орган, который будет комплексно заниматься этими вопросами. Об этом сообщил во время ежегодной прямой линии Президент страны Владимир Путин.

«У нас практически нет безработицы, а запрос на рынке труда есть. Но это не значит, что мы должны решать эту проблему в ущерб коренному населению страны и закрывать экономическую потребность с помощью трудовых мигрантов. Привлекать нужно, но мы прежде всего заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов», - начал Путин.

При этом страны, откуда приезжают трудовые мигранты в Россию, сами просят открывать у себя русские школы, просят прислать учебники и стараются подготовить высококлассных специалистов, заверил глава государства.

«Нужно, чтобы все мигранты уважали наши законы и традиции народов России. А соответствующие органы власти должны следить за этим и своевременно реагировать на нарушения», - добавил Президент.

Но нельзя забывать и о том, что для трудовых мигрантов нужно создать достойные условия проживания в нашей стране, а также необходимо создать специальный орган, который будет заниматься всеми вопросами, связанными с ними, отметил Путин.

«Нужен специальный орган, не только МВД, которое занимается правовыми вопросами, но и смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно находил решения по каждому аспекту. Это большая работа, но мы должны прежде всего руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», - подчеркнул он.