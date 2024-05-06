Семейные путевки в хадж и молитва-покаяние: что ждать от «Изге Болгар җыены – 2024»

В прошлом году участниками праздника стали около 20 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают не меньше

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На праздник ждут около 20 тыс. человек

На «Изге Болгар жыены» соберутся представители духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья, мусульманских общин со всего мира. Также мероприятие посетят участники форума религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия» – тысяча делегатов из 77 регионов от Сахалина до Калининграда.

В прошлом году праздник проходил в последние дни Международного экономического форума KazanForum, а в этом году стал частью его культурной программы, сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

В прошлом году участниками праздника стали около 20 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают не меньше.

Дамир Натфуллин: «В прошлом году праздник проходил в последние дни Международного экономического форума KazanForum, а в этом году стал частью его культурной программы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа праздника

С 9:00 до 11:00 на основной сцене пройдет праздничный концерт при участии духовных представителей. Также будет пройдут состязания көрәш, организованные Федерацией национальной борьбы көрәш РТ.

С 9:00 до 12:00 на территории Музея письменности пройдет мастер-класс по изготовлению чернил по средневековой технологии, обучению арабской каллиграфии.

В 10:00 в Болгарской академии пройдет встреча мусульманских религиозных деятелей.

В 11:00 пройдет торжественное открытие мероприятий «Изге Болгар жыены» на площади между Памятным знаком и соборной мечетью.

В 12:30 на основной сцене продолжится праздничный концерт, на котором выступят фольклорно-инструментальный ансамбль «Риваять», заслуженный артист РТ Марсель Вагизов, певец Марат Галимов, Закир Шахбан и детский ансамбль Казанской городской филармонии.

С 9:00 до 11:00 на основной сцене пройдет праздничный концерт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка татарского муфтия-инноватора

В комплексе «Памятный знак» с 8:00 будет открыта выставка «Ризаэтдин Фахретдин – ученый и богослов». В этом году исполнилось 165 лет со дня рождения просветителя.

Выставочные проекты во время «Изге Болгар жыены» уже стали традицией. В прошлом году это были реликвии пророка Мухаммада, а в 2022 году – выставка художественных работ к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы хотим донести до людей, что у нас есть выдающиеся личности. Это эпоха конца XIX – начала XX века. В то время многие наши меценаты и религиозные деятели вносили вклад в сохранение национальной идентичности», – рассказал руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Данис Шакиров: «Мы хотим донести до людей, что у нас есть выдающиеся личности. Это эпоха конца XIX – начала XX века» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У муфтия Фахретдинова были необычные для представителя мусульманского духовенства взгляды на традиционную семью. При нем руководителем отдела по семейным делам впервые стала женщина – Мухлиса Буби. Богослов не поддерживал полигамии и способствовал эмансипации женщин.

Интересный факт его биографии – на одной из видеохроник 1921 года Фахретдин встречался с делегацией из США. В эти годы в Поволжье был массовый голод, и в ответ на просьбу муфтия Американская администрация помощи предоставила финансовую поддержку жителям Поволжья.

Наиболее ожидаемым событием в этот день для участников станет розыгрыш трех путевок в хадж на двоих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесплатный хадж на двоих

Наиболее ожидаемым событием в этот день для участников станет розыгрыш трех путевок в хадж на двоих.

«ДУМ РТ в этом году проведет двухэтапный розыгрыш. Будут разыграны три семейные путевки в хадж», – объявил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.

Участвовать смогут семейные пары. Им нужно будет зарегистрироваться на стойке у Памятного знака с 8:00 до 12:00. После предъявления паспорта со штампом из ЗАГСа семейной паре будет выдан билет участника.

Розыгрыш будет проходить в два этапа после завершения коллективного намаза «Өйлә».

На первом этапе выберут по принципу лотереи 15 победителей, которые получат наборы книг от Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. На втором этапе из этих пятнадцати семей определят три, которые получат бесплатные путевки в хадж.

Ильфар хазрат Хасанов: «ДУМ РТ в этом году проведет двухэтапный розыгрыш. Будут разыграны три семейные путевки в хадж» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молитва покаяния как кульминация праздника

Духовное управление РТ также впервые проведет «Тәүбә» («Покаяние», – прим. Т-и) – коллективную молитву. В ДУМ ее уже называют кульминацией праздника, которую так же будут проводить в будущем.

Молитва начнется в 9:20 рядом с Малым минаретом. Проведет ее председатель ЦДУМ Талгат хазрат Таджутдин. В молитве он обратится к мусульманам с призывом к искреннему покаянию и совершению дуа о прощении грехов и милости.