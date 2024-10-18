Выставка «Сделано в Татарстане» откроется к саммиту БРИКС

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Выставка «Сделано в Татарстане» в рамках XVI саммита БРИКС пройдет с 20 по 25 октября в Казани. Экспозиция разместится на двух площадках. Часть выставки с техникой развернется перед Госсоветом РТ. Вторая разместится в самом здании парламента. Всего свою продукцию представят около 50 компаний, работающих в Татарстане.

Выставка под открытым небом займет площадь около 3 тыс. кв. метров. Здесь свою продукцию представят 13 татарстанских промышленных предприятий.

Флагман среди российских производителей тяжелых грузовых автомобилей — КАМАЗ презентует свои последние разработки, в числе которых магистральный тягач поколения К5 — «КАМАЗ-54901». Также в числе экспонатов — самосвалы, бортовые грузовики и автобус, которые производит группа.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На площадке покажут спортивный автомобиль, на котором в ралли-рейдах выступает российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» — одна из самых титулованных команд мирового автоспорта в классе спортивных грузовиков. Ее экипажи 19 раз становились победителями ралли «Дакар» (ранее — ралли «Париж — Дакар»).

Казанский вертолетный завод продемонстрирует медицинский и полицейский вертолеты «Ансат».

Компания «Аурус» покажет три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из таких автомобилей Aurus, произведенном в Татарстане, передвигается Президент России Владимир Путин.

Автомобильный завод «РариТЭК» представит 12-метровый автобус модели NEON под собственным брендом LOTOS. Работает он на природном газе, что обеспечивает экологическую безопасность.

Пассажирские автобусы, в том числе туристический и школьный, презентует и компания «Соллерс». Кроме того, предприятие представит автомобиль скорой помощи. Гости могут познакомиться с новинкой компании — пассажирским минивэном премиум-класса Sollers RF8.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Большая часть экспозиции будет отведена сельхозтехнике. ООО «Казаньсельмаш» выставит полноприводные самоходные опрыскиватели с гидравлической трансмиссией для химической защиты растений и внесения минеральных удобрений. Несколько моделей тракторов предоставит «ТПК МТЗ- Татарстан».

На выставке также можно будет увидеть 11-метровую яхту и ультрабыструю зарядную станцию для электротранспорта на тяговой батарее.

Участниками выставки на площадке в здании Госсовета РТ станут более 30 татарстанских организаций.

Например, Судостроительная корпорация «Ак Барс» представит три модели — два аварийно-спасательных судна и скоростное пассажирское судно проекта А145Р. Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал АО «Туполев» поделится проектом производства пассажирских самолетов Ту-214.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Корпорация «Эйдос» презентует промышленных роботов и покажет симуляторы взрослого пациента, новорожденного, для лапароскопии и тактической медицины, а также портативный тренажер для отработки навыков аускультации.

В части, посвященной инновациям в развитии здравоохранения в республике, гости увидят «умную палату». С помощью взгляда пациент может включать/выключать свет, телевизор, микроволновую печи; открывать/закрывать окна и шторы, регулировать температуру в палате, вызывать медицинскую сестру.

Посетителям также покажут Е-Helper — экзоскелет для медицинской реабилитации пациентов, временно или полностью утративших подвижность нижних конечностей.

Республиканский клинический онкологический диспансер продемонстрирует технологии протезирования всех крупных суставов и моделирование крупных костей. Новая технология 3D-печати костей позволила вернуть к нормальной жизни пациентов с болезнями, которые до недавнего времени считались неизлечимыми.

В целом на выставке будет представлен полный спектр продукции, которую производят предприятия Татарстана: автомобильная, авиационная и промышленная техника, продукты нефтепереработки и нефтехимии, IT-оборудование и так далее. Значительная часть экспозиции окажется посвящена народным художественным промыслам. Гости выставки смогут ознакомиться с татарскими предметами одежды и украшениями.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.