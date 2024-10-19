Минниханов об ограничениях в дни саммита БРИКС: «Это необходимость»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ напомнил о серьезных ограничениях, которые будут действовать в Казани и ее окрестностях из-за саммита БРИКС, и назвал их необходимыми. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Руководство страны, Президент России Владимир Путин эту задачу — проведение крупномасштабного события — поручили Татарстану. И мы считаем это огромным доверием и ответственностью. Важно всё организовать, обеспечить максимальное гостеприимство, помочь в решении оргвопросов. Будет много лидеров государств, много гостей. Передовые группы уже работают вместе с нами», — заметил Раис РТ.

«Обращаюсь прежде всего к жителям Казани и пригородных районов. В эти даты — с 21 по 25 октября — будут серьезные ограничения. Это необходимость. Важно обеспечить повышенные меры безопасности в связи с подготовкой и проведением международного мероприятия», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В связи с этим руководитель республики назвал предстоящий саммит большим событием в жизни России с участием глав государств, которое «требует определенных решений».

«Мы видим, как БРИКС позволил измениться городу. Огромная работа проведена по модернизации комплекса аэропорта — это и перрон, и другие вопросы. По Казани также много изменений — это автодороги, фасады домов, общественный транспорт, увеличение объектов гостеприимства. В конечном итоге все эти неудобства окажутся потом удобствами как для самих горожан, так и для гостей Казани», — убежден он.

«Проведение мероприятий саммита БРИКС — это задача общегосударственная, и каждый из нас должен ответственно к этому отнестись», — резюмировал Раис Татарстана.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.