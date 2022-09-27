Минниханов поручил проверить жалобы мобилизуемых татарстанцев и сохранить за ними работу

Оперативно отвечать на все обращения и проверять жалобы от татарстанцев, подлежащих мобилизации, поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также призвал относиться внимательно к семьям мобилизуемых. С такими поручениями руководитель республики выступил на сегодняшнем заседании призывной комиссии Татарстана.

В ходе заседания Президент РТ заслушал доклады глав муниципальных районов по организации частичной мобилизации. Отдельно участники заседания обсудили жалобы со стороны некоторых мобилизуемых. Минниханов призвал руководителей внимательно относиться к таким обращениям и оперативно на них реагировать для проведения проверок.

«Нужно на все обращения оперативно реагировать, – сказал Рустам Минниханов. – Нельзя подходить к этому вопросу формально. Если есть жалобы, нужно их проверить».

Он также поручил внимательно относиться к семьям мобилизуемых, как это делает ряд предприятий, сохраняя за уходящими в зону проведения спецоперации работниками заработную плату. «Это наши люди. Нужно со всеми быть на связи. Есть пример КАМАЗа, там максимально помогают и в части оснащения мобилизуемых всем необходимым, и в части поддержки их семей. Надо другим предприятиям также подключиться. Меры поддержки – наш долг», – заключил Президент Татарстана.

Военный комиссар РТ Сергей Погодин доложил, что в Казани организованы три пункта сбора мобилизованных: международный выставочный центр «Казань Экспо», танковый полигон и площадка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. На все объекты поступают мобилизованные из муниципальных районов республики.

Минниханов обратил внимание на необходимость организации круглосуточного дежурства пунктов безопасности, бригад скорой помощи и банно-прачечного комплекса на пунктах сбора.

Напомним, сегодня Президент РТ также посетил пункт сбора мобилизованных, организованный на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» и оценил условия размещения мобилизованных в палаточном лагере на базе полигона КВТКУ.