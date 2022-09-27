Военный комиссар Татарстана доложил Минниханову о ходе частичной мобилизации в республике

Очередное заседание призывной комиссии РТ по мобилизации граждан провел сегодня Президент Татарстана – председатель комиссии Рустам Минниханов. Совещание прошло в Доме Правительства РТ в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.

Участие в обсуждении приняли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, военный комиссар РТ Сергей Погодин, представители министерств и ведомств региона. Погодин представил оперативную информацию о ходе частичной мобилизации в республике, сообщает пресс-служба Президента республики.

Напомним, сегодня Минниханов также посетил пункт сбора мобилизованных, организованный на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» и оценил условия размещения мобилизованных в палаточном лагере на базе полигона КВТКУ.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.