news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане из-за мороза отменили работу сельхозярмарок 9 декабря
Скопировать ссылку
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В субботу, 9 декабря, сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проводиться не будут. Их отмена связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Основная сельскохозяйственная продукция – овощи, молоко, молочные продукты – просто замерзнут. Просим отнестись с пониманием и ждем на следующих ярмарках», – говорится в сообщении.
Субботние сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2