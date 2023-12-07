В Татарстане из-за мороза отменили работу сельхозярмарок 9 декабря

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В субботу, 9 декабря, сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проводиться не будут. Их отмена связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Основная сельскохозяйственная продукция – овощи, молоко, молочные продукты – просто замерзнут. Просим отнестись с пониманием и ждем на следующих ярмарках», – говорится в сообщении.

Субботние сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря.