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Общество 7 декабря 2023 09:50

В Татарстане из-за мороза отменили работу сельхозярмарок 9 декабря

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В Татарстане из-за мороза отменили работу сельхозярмарок 9 декабря
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В субботу, 9 декабря, сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане проводиться не будут. Их отмена связана с погодными условиями, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Основная сельскохозяйственная продукция – овощи, молоко, молочные продукты – просто замерзнут. Просим отнестись с пониманием и ждем на следующих ярмарках», – говорится в сообщении.

Субботние сельскохозяйственные ярмарки начали работу в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря.

#сельхозярмарки #сельскохозяйственные ярмарки
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