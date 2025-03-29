Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Ураза-байрама

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность во время празднования Ураза-байрама. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Завтра, 30 марта, мусульмане после поста, длившегося весь священный месяц Рамадан, будут праздновать Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). В мечетях Татарстана для совершения праздничного намаза соберется большое количество верующих.

«Сердечно поздравляю всех мусульман с этим праздником», – заметил Рустам Минниханов.

«Главам муниципальных образований, Духовному управлению мусульман совместно с правоохранительными органами и с привлечением частных охранных организаций нужно принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности проведения богослужений в религиозных учреждениях республики», – подчеркнул Раис РТ.

В городских мечетях Татарстана праздновать Ураза-байрам начнут в 6:30 с чтения аятов Корана. Чтение гает-вагазов (проповедей) начнется в 7:00. Праздничный намаз планируется совершить в 7:30. В мечетях, расположенных в сельской местности, ДУМ РТ рекомендовало провести праздничный намаз через полчаса после восхода солнца.