Казань встретит Ураза-байрам чтением Корана в 6:30 утра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама 30 марта начнутся в 6:30 утра с чтения аятов Корана. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

«Сегодня наступил 24-й день священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого мусульманами соблюдается пост Ураза. По окончании месяца обязательного поста верующих ожидает один из самых главных праздников в исламе – Ураза-байрам, который в этом году отмечается 30 марта», – напомнил Сарманов.

Он также отметил, что проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работу в 5 часов утра. Подробная информация с указанием маршрутов будет размещена на официальном портале мэрии города.

Также в этот день в 13:00 начнется ежегодное праздничное мероприятие «Рамазан Fest», посвященное празднованию Ураза-байрама. Оно пройдет в Старо-Татарской слободе, на улицах Марджани и Насыри, а также на площади перед старым зданием театра им. Г. Камала.