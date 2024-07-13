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Минниханов поручил обеспечить безопасность во время проведения Питрау
Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поручил обеспечить безопасность во время проведения традиционного кряшенского праздника «Питрау», который состоится сегодня около села Зюри в Мамадышском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Сегодня в Зюри состоится традиционный праздник „Питрау“. Это завершающий уже весенне-летний национальный праздник, больше никаких [таких] праздников мы не предвидим», — напомнил Раис РТ.
«Но самое главное, администрация Мамадышского района, обеспечьте безопасность. Очень внимательно! Я обращаюсь и к полиции, и к МЧС. Там большое количество людей — под 50 тыс. человек планируетсяhttps://www.tatar-inform.ru/news/na-pitrau-v-mamadysskom-raione-ozidaetsya-ne-menee-50-tys-gostei-5952126», — заметил он.
«Марина Александровна (руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина — прим. Т-и), попросите тоже [проконтролировать] — <...> питание там, вода», — добавил Рустам Минниханов.
XXVI Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» пройдет на поляне Тырлау близ села Зюри Мамадышского района. Программа праздника стартует в 16 часов, открытие Жиена запланировано на 18 часов. Одним из самых ярких моментов вечера станет финал конкурса «Кряшен чибяре — 2024». Бюджет события на этот раз равняется 10 млн рублей.
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