Минниханов поручил обеспечить безопасность во время проведения Питрау

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании поручил обеспечить безопасность во время проведения традиционного кряшенского праздника «Питрау», который состоится сегодня около села Зюри в Мамадышском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сегодня в Зюри состоится традиционный праздник „Питрау“. Это завершающий уже весенне-летний национальный праздник, больше никаких [таких] праздников мы не предвидим», — напомнил Раис РТ.

«Но самое главное, администрация Мамадышского района, обеспечьте безопасность. Очень внимательно! Я обращаюсь и к полиции, и к МЧС. Там большое количество людей — под 50 тыс. человек планируетсяhttps://www.tatar-inform.ru/news/na-pitrau-v-mamadysskom-raione-ozidaetsya-ne-menee-50-tys-gostei-5952126», — заметил он.

«Марина Александровна (руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина — прим. Т-и), попросите тоже [проконтролировать] — <...> питание там, вода», — добавил Рустам Минниханов.

XXVI Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау» пройдет на поляне Тырлау близ села Зюри Мамадышского района. Программа праздника стартует в 16 часов, открытие Жиена запланировано на 18 часов. Одним из самых ярких моментов вечера станет финал конкурса «Кряшен чибяре — 2024». Бюджет события на этот раз равняется 10 млн рублей.