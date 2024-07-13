«Кряшенская красавица»: сегодня на Питрау выберут одну из девяти финалисток конкурса

Девять финалисток последние недели готовились к решающему состязанию Фото: Эльмира Шрыкова

Сегодня в Татарстане пройдет масштабное событие – XXVI Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау». Традиционно он состоится на поляне Тырлау близ села Зюри Мамадышского района. Программа праздника стартует в 16:00, открытие Жиена запланировано на 18:00. Одним из самых ярких моментов вечера станет как раз финал конкурса «Кряшен чибяре – 2024».

Кто они, финалистки?

Девять финалисток – победительниц отборочного тура последние недели готовились к решающему состязанию. Специальный этап подготовки был организован для них в Казанском культурном центре имени Якова Емельянова.

Итак, сегодня за титул «Кряшенской красавицы» поборются: студентка Российского государственного университета юстиции Ангелина Александрова (Алексеевский район), студентка КНИТУ-КАИ Тамара Минова (Набережные Челны), актриса театра кукол Алеся Димитриева (Заинский район), учитель начальных классов Анжелика Иванова (Кукморский район), выпускница Международного колледжа сервиса, массажистка Марина Морозова (Пестречинский район), выпускница школы Ариана Кадырова, студентка Ижевской государственной медицинской академии Светлана Иванова (обе – Мамадышский район), Лиана Маркова из Башкортостана, а также я, автор этого материала – журналистка «Интертата» и «Татар-информа» Милена Новикова.

Журналистка «Татар-информа» Милена Новикова – финалистка конкурса «Кряшенская красавица – 2024» Фото: © из архива Милены Новиковой

Сүрәкә – нет, тамакса – да

Конкурс «Кряшен чибяре» оценивает не только внешние данные девушек, но и знание ими культуры и традиций кряшен, поскольку на них, как на будущих матерей, возлагается задача воспитать в новом поколении уважение и любовь к этническим корням. Поэтому от конкурсанток требуется умение исполнять народные песни и танцы, знать обычаи, обряды.

Особое внимание уделяется правильному подбору наряда для кряшенской девушки – он должен соответствовать традиции ее региона и статусу девушки/женщины. Например, если вместо головного убора незамужней девушки конкурсантка наденет круглый платок, который носили молодые невестки, а тем более покрывало «сүрәкә» – головной убор женщин среднего возраста, это будет считаться большой ошибкой. Чтобы избежать неприятных моментов на сцене, конкурсантки принесли свои наряды заранее и показали на этапе подготовки.

Мне самой особенно понравился наряд Светланы Ивановой. На ней были платок, холщовое платье и вышитый передник, на шее – старинное украшение «тамакса», бережно сохраненное ее бабушкой. Светлана оказалась и самой опытной среди участниц, она участвует в «Кряшен чибяре» уже третий раз. «Очень люблю этот конкурс. Организаторы, девушки-участницы стали такими близкими для меня», – признается она.

Из сельского праздника – в республиканский

Во время подготовительного этапа, прошедшего в культурном центре имени Якова Емельянова, руководитель исполкома общественной организации кряшен Татарстана Людмила Белоусова кратко ознакомила девушек с историей конкурса. Как и сам Питрау, «Кряшенская красавица» в первые годы проводилась на местном уровне в достаточно узком кругу. Выбирали красавицу номер один среди девушек, пришедших на Питрау. Со временем конкурс начали проводить на уровне района. А когда Питрау обрел статус официального республиканского праздника, в конкурсе стали участвовать красавицы со всех регионов.

Людмила Белоусова ознакомила девушек с историей конкурса Фото: © Анастасия Шумитова

Людмила Белоусова: «Участницы приходят подготовленными»

«В первые годы мы не готовили девушек на конкурс специально. На праздник Питрау приезжало много коллективов, среди них были девушки, которые хотели принять участие в конкурсе красоты. Мы просто вешали плакат с названием конкурса, к нему подходили будущие конкурсантки, каждой мы вручали номер, под которым они выступали. Конкурс был чистой импровизацией: девушки рассказывали о себе, выполняли задания от ведущего, пели, танцевали, показывали свои способности», – рассказала о первых конкурсах Людмила Даниловна.

Когда желающих принять участие в конкурсе стало много – иногда их набиралось более тридцати, состязание стали проводить в несколько туров. Среди участниц появились девушки, которые специально готовились к конкурсу. Слава «Керәшен чибәре» росла, статус конкурса становился все выше, и теперь он проводится масштабно, на республиканском уровне.

«Вот какие у нас есть красивые, умные девушки»

Встретиться с кряшенскими красавицами приезжал ученый-фольклорист, этномузыковед, доцент Казанской государственной консерватории Геннадий Макаров. Он дал девушкам советы по кряшенским обрядам.

«Вы все представляете свои районы, регионы. Поэтому будет хорошо, если на выступлениях покажете особенности родного региона – конкурс имеет также воспитательную и познавательную цели», – посоветовал ученый.

Он призвал девушек максимально сохранять аутентичность в песнях и костюмах. «Пойте песни кряшен своего района, надевайте костюмы своего края. Сейчас модно переделывать костюмы на современный лад, это легко сделать. Но это будет уже другой конкурс. В конкурсе «Кряшен чибяре» в первую очередь надо сохранить основу, истинные корни и красиво, достойно их показать», – пояснил Макаров, добавив, что традиции необходимо сохранять и популяризировать и вне конкурса.

Конкурс «Кряшенская красавица» проводится уже 26-й год. Геннадий Макаров отметил значимость этого события для всех кряшен. «У всех народов есть свой конкурс красоты. Очень приятно, что у нас, кряшен, он тоже есть. Люди смотрят. Они говорят: «Вот какие у нас есть красивые, умные девушки. Значит, наш народ еще живет». Своими выступлениями вы придаете сил всему народу», – сказал ученый.

Председатель жюри Ирина Муллина рассказала девушкам, какие ошибки участниц в предыдущих конкурсах привели к урезанию их баллов. Она призвала конкурсанток быть внимательными к деталям, на сцене держаться искренне, естественно. «Искусственность видна сразу», – предупредила она.

Геннадий Макаров призвал девушек максимально сохранять аутентичность в песнях, костюмах Фото: Эльмира Шрыкова

«Оnline «Кряшен чибяре»

Главный редактор газеты кряшен «Туганайлар» Юлия Губина принесла на встречу номер газеты, где вышла информация о каждой конкурсантке. Она также рассказала, что материал газеты о конкурсе набрал больше всего просмотров на сайте. «Сам конкурс и девушки-участницы сейчас в центре внимания всех кряшен. Люди ждут этот конкурс», – сказала она.

Сейчас на сайте газеты идет онлайн-голосование. Получившая больше всего голосов конкурсантка будет награждена в номинации «Оnline «Кряшен чибяре».

Главный хормейстер ансамбля «Бермянчек» Оксана Дмитриева провела для финалисток мастер-класс по вокалу Фото: © «Татар-информ»

Разучили песню, побеседовали с психологом

В рамках подготовительного этапа для финалисток организовали мастер-класс по вокалу, который провела заслуженная артистка Татарстана, главный хормейстер ансамбля «Бермянчек» Оксана Дмитриева. Под ее руководством девушки разучили гимн конкурса, который прозвучит после объявления победительницы.

Новшеством этого года стала встреча конкурсанток с профессиональным психологом Аленой Виноградовой, которая протестировала девушек на страх перед сценой и перед поражением на конкурсе. Психолог рассказала, что испытывать эти чувства – нормально, и предложила несколько упражнений, чтобы с ними справиться.

Подготовительный этап конкурса «Кряшен чибяре» длился три дня и включал в себя фото- и видеосъемки, занятие с хореографом для репетиции танцев, которые девушки исполнят в финале, разучивание гимна… Но самое главное – девушки смогли познакомиться друг с другом. Конкуренции будто и не было, эти дни прошли в атмосфере дружбы и взаимопомощи. Девушки узнали об особенностях культуры кряшен разных регионов, поделились своим опытом.

Лиана Маркова из Уфы рассказала, что приехала на конкурс по совету своей бабушки. «Я всегда говорю, что я кряшенка, рассказываю, что у нас есть своя газета «Туганайлар», проводится прекрасный конкурс красоты. Потом задумалась: а ведь я и сама могу участвовать в этом конкурсе, показать себя. Да и бабушка все время твердила мне о конкурсе, очень хотела, чтобы я поучаствовала», – поделилась девушка.

Милена Новикова, «Интертат», перевод с татарского